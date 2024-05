Xalq artisti Mehriban Zəki ilk dəfə Oqtay Əliyevin ölümü ilə nəticələnən avtomobil qəzasından danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa il boyu heç vaxt bu barədə danışmadığını deyib:

"Mənə edilən zənglərdən imtina etdim. Heç bir televiziyada çıxıb bu barədə danışmadım. Yəqin ki, mən də çox böyük şok keçirdim. Hər gün bunu özümdə analiz edirdim. Əvvəla mən də böyük xəsarət almışdım. Fikirlərim bir qədər dağılmışdı".

Daha ətraflı "İTV"nin süjetində:

