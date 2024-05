Bakıda fəaliyyət göstərən "Bolt" taksi şirkəti gediş haqqını artırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, taksi xidmətindən istifadə edənlər qiymətin 10%-ə yaxın artdığını bildirir.

Taksidə gediş haqqının başlanğın qiyməti 2.5 manatdan 2.8 manata qaldırılıb.

Qiymətin artmasının taksi sayında azalma ilə əlaqəli olduğu bildirilir.

