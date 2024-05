Bu imtahanlarla bağlı yenilik ediləcək - Məleykə Abbaszadə

“Dövlət İmtahan Mərkəzinin İmtahan Korpusunda hər gün iki növbə olmaqla 1700 nəfər qiymətləndirmə prosesinə cəlb oluna bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə yeni imtahan korpusu ilə tanışlıq zamanı media nümayəndələrinə açıqlaması zamanı deyib.

"İndiyə qədər keçirilən 45 imtahanın 21-i elektron formada keçirilən imtahan olub. O zaman şərait yox idi. Elektron imtahanlarda keçən il 7000 insan iştirak edib", - DİM sədri bildirib.

Məleykə Abbaszasənin sözlərinə görə, dövlət qulluğu ilə bağlı keçirilən imtahanlar artıq elektronlaşdırma prosesinə cəlb ediləcək:

"Eləcə də bu proses işə qəbul olma imtahanlarına da şamil ediləcək".

DİM rəhbəri deyib ki, bu il ərzində kontingenti 2000-dən az olan bütün imtahanlar artıq yeni imtahan korpusunda baş tutacaq:

"Bu mənada, artıq gələn ilki imtahan cədvəli barədə düşünülür. Hesab edirəm ki, bir il ərzində bütün imtahanlardakı iştirakçı sayı 10 000-dən az olan imtahanları elektron formatda burada keçirə biləcəyik".

Məleykə Abbaszadə onu da əlavə edib ki, regional bölmələrlə yanaşı, müxtəlif ali məktəblər və tədris mərkəzləri ilə də əlaqə yaradaraq kütləvi imtahanları elektron formata keçirmək üçün ölkə üzrə bu cür mühit yaradılacaq.

"Yüksəliş müsabiqəsinin onlayn sessiyası mayın 13-dən beş gün ərzində bu korpusda həyata keçiriləcək".

