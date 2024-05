BMT Baş Assambleyasında Fələstinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına tam üzvlüyünü nəzərdən keçirmək və dəstəkləmək üçün müzakirə aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasda Fələstinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatına tam üzvlüyünü dəstəkləmək üçün Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi qəbul edilib. Sənədi 143 ölkə dəstəkləyib, 9 ölkə əleyhinə səs verib, 25 ölkə bitərəf qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.