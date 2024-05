Bu ilin 25 may tarixindən etibarən Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin (ADY) qatarları şənbə və bazar günləri hər iki istiqamətdə hərəkət edəcək.

Bu barədə Metbuat.az “Azərbaycan Dəmir Yolları”na istinadən xəbər verir.

“25 may tarixindən etibarən Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə qatarlarımız şənbə və bazar günləri hər iki istiqamətdə hərəkətdə olacaq”, - məlumatda qeyd olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.