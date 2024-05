Azərbaycan Basketbol Liqasında növbəti finalçı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Xəzri” və “NTD-İndiqo” komandaları yarımfinalda ikinci dəfə üz-üzə gəliblər. “Sərhədçi” İdman Mərkəzində oynanılan görüş birincilərin 86:81 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

İlk görüşdə də rəqibini üstələyən "Xəzri" finalda "Sabah"la qarşılaşacaq. Komandalar arasında ilk matç mayın 16-da baş tutacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.