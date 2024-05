Xəbər verdiyimiz kimi, Şuşada Cıdır düzündə VII “Xarıbülbül” Beynəlxalq Musiqi Festivalının və “Şuşa – İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı 2024” ilinin açılış mərasimi keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbirdə iştirak ediblər.

Festival maraqlı anlarla yadda qalıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

