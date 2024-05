“Avroviziya-2024”ün qalibi isveçrəli Nemo müsabiqənin bağlanış çıxışında qazandığı mükafatı səhnədə sındırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni səhnədə “Kristal” mikrofonunu sındırdıqdan sonra diz çökərək bir neçə saniyə gözləyib.

Videoda mükafatın qırılma səsi də eşidilib. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

