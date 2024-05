Azərbaycanın qadın güləşçisi Mariya Stadnikə ağır itki üz verib.

Metbuat.az bildirir ki, idmançının atası Vasili Stadnik vəfat edib. Bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb.

M\lumata görə, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra bu gün həyatını itirib.

Qeyd edək ki, ötən gün Mariya Stadnik 5-ci dəfə Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanaraq tarixə düşüb.

