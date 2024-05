Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Talıb Tale ailə qurmağa hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 43 yaşlı ifaçı bir neçə gün əvvəl İbrahim Tatlısəsin Bakıda keçirilən konsertinə nişanlısı Bahar ilə birlikdə qatılıb. Sözügedən görüntülər "Xəzər axşamı" verilişində yayımlanıb.

Qeyd edək ki, Talıbın evlənməyə hazırlaşdığı xanım ondan 15 yaş kiçikdir.



