Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının çox yaxşı potensialı var - Ceyhun Bayramov

Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının çox yaxşı potensialı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Yan Borqla birgə mətbuat konfransında deyib.

“Azərbaycan-ATƏT əməkdaşlığının işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təhlükəsi və digər bu kimi həllərdə kadr potensialının gücləndirilməsi istiqamətində müsbət addımların atılması potensialı var”, - nazir bildirib.

XİN rəhbəri bu əməkdaşlığın çox yaxşı potensialının olduğuna dair ümidini ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.