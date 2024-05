Şuşa sakinlərinə açarlar təqdim edildi

Şuşa şəhərinə yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təqdimat mərasimində Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi iştirak edib.

Köçürülən ailələr Şuşada yenidən tikilən evlərdə məskunlaşacaqlar.

Qeyd edək ki, bu mərhələdə Şuşaya 38 ailə – 136 nəfər köçürülüb. Bugünkü köç də nəzərə alınmaqla Şuşa şəhərində cəmi 58 ailənin (224 nəfər) məskunlaşması təmin edilib.

