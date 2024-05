Türkiyədə yeni Konstitusiya qəbul olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Numan Kurtulmuş məlumat verib. O, qeyd edib:

"Türkiyə yeni konstitusiyanın qəbulu ilə bağlı köhnə konstitusiyadan xilas olacaq”.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.