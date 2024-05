Azərbaycan Premyer Liqasının oyunlarında VAR hakimləri əcnəbi olacaq.

Metbuat.az sportinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə AFFA-da müzakirə aparılıb. Federasiyanın yeni prezidenti Rövşən Nəcəf bu təşəbbüslə çıxış edib. Qərar Premyer Liqanın son iki turuna şamildir.

Söhbət avrokuboklara vəsiqə uğurunda şansları qalan komandanın matçlarından gedir.

