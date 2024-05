Aparıcı Zaur Baxşəliyevin anasının, qardaşının və qardaşı qızının ad günüdür.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə aparıcı özünün sosial media hesabında video paylaşaraq qeyd edib:

"Doğum günündən isti-isti. Allah bütün ailələri qorusun. 70, 46, 20 və yüz yaşayın. Anam, qardaşım, qardaşım qızı Nərminim".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.