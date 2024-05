Cənubi Koreya istehsalı "Squid game" serialının ikinci mövsümü üçün yayım tarix bəlli olub.

Metbuat.az bildirir ki, ikinci mövsüm dekabrda ekranlara çıxacaq.

Qeyd edək ki, "Squid Game"in ilk mövsümü 17 sentyabr 2021-ci ildə "Netflix"də yayımlanıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.