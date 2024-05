Hacıqabulda ölümlə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. “Toyota Prado” markalı avtomobil idarəetməni itirərək uşaq bağçasının divarına çırpılıb.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, qəzada aldığı xəsarətlərdən vəfat edən 1986-cı il təvəllüdlü Ramil Nurəddin oğlu Əsgərov Hacıqabul Rayon Post-Patrul (PPX) Xidmətinin rəisi olub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Vəfat edən polisin görüntüsünü təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.