Pulu ən çox sevən bürclər onlardır

Demək olar ki, bütün insanların pulu sevdiyi məlumdur. Amma astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər pulu daha çox sevirlər və xəsis olurlar.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa pulu ən çox sevəndir və xəsislikdə onunla heç kim yarışa bilməz. Buğa həmişə daha çox qazanmaq üçün çalışır. Onlar ətrafdakılarla pulu paylaşmağı sevmirlər. Dəbdəbəni çox sevən buğalar ancaq özləri qazanıb, xərcləyirlər.

Oğlaqlar borc pul verməyə belə nifrət edən iddialı təbiətləri ilə tanınırlar. Bu səbəbdən də oğlaqlar pulu ən çox sevən bürclər arasındadır. Oğlaqlar cəmiyyətdə müəyyən yer tutmalı və gələcəkləri üçün daha çox pul qazanmalıdırlar.

Son dərəcə həssas və emosional olan Xərçəng bürcü, pul məsələsində bütün emosionallığı kənara qoyub, qorxulu insana çevrilə bilər. Digər bürclərdən fərqli olaraq, pul xərcləməkdənsə, qənaət edib saxlamağa üstünlük verirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.