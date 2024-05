Şaftalı bu xəstəliyi olanlara faydalıdır

Şaftalı şirin və dadlı meyvə olması ilə yanaşı, vitamin, minerallar, orqanik turşular, efir yağları, qidalı liflər və s. faydalı maddələrlə zəngindir. Həmçinin bu meyvənin insan sağlamlığına bir çox faydaları var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən şaftalının faydalarını təqdim edir:

- Mədə xəstəliklərinə yaxşı gəlir və mədəni sakitləşdirir

- Dəri problemlərində çox təsirlidir

- Hüceyrələri yeniləyir və dərini parlaq edir

- Şaftalı tərkibində bioflavonoid komponenti var. Bu komponent xərçəng hüceyrələrinin yaranmasının qarşısını alır. Xərçəng varsa, hüceyrələri qoruyur və xərçəngin yayılmasının qarşısını alır

- Şaftalı antioksidant xüsusiyyətlərə malikdir

- Şaftalı böyrəklərin daha yaxşı işləməsinə kömək edir

- Lifli bir quruluşa malikdir, beləliklə bağırsaqların daha yaxşı işləməsinə kömək edir



- Qəbizlik probleminin aradan qaldırılmasında təsirlidir

- Müntəzəm olaraq istehlak edildikdə, qan azlığı probleminin qarşısını alır

- Şaftalı sağlam şəkildə arıqlamaqda təsirlidir.

