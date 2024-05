Zəngəzur dəhlizi 2028-2029-cu illərdən tam fəaliyyətə başlayacaq.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Türkiyənin nəqliyyat və infrastruktur naziri Abdülkadir Uraloğlu deyib.

Nazirin sözlərinə görə, dəmir yolu xəttinin əsas komponentini təşkil edən Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həmsərhəd olan Qars və İğdırı birləşdirəcək hissəsinin inşasına bu ilin sonundan start veriləcək.

