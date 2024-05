Putindən maraqlı etiraf - "Bunu daim edirəm"

“Həqiqətən demək istəyirəm ki, mən çox savadlıyam, belə bir stereotipim var – daim oxumaq”.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çinin Xarbin Universitetinin tələbələri ilə görüşündə deyib.

“Amma yalan danışa bilmərəm. Təəssüf ki, istədiyim kimi oxuya bilmirəm. Çarpayının yanındakı tumbanın üzərində kitablarım var, bəzən onları açıram. Bunu xüsusi zövqlə edirəm”, – V.Putin bildirib.

Rusiya Prezidentinin sözlərinə görə, ədəbiyyatın şəxsiyyətin formalaşmasına təsiri əsas amillərdəndir.

