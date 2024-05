2023-cü ildə həyatında ilk dəfə təyin olunmuş diaqnozla 56 124 nəfər anemiya xəstəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, 2023-cü ilin sonunda tibb müəssisələrində qeydiyyatda olan anemiya xəstələrinin sayı isə 46 806 nəfər olub.

