İran Prezidenti İbrahim Rəisini aparan helikopterin qatı duman səbəbindən məcburi eniş etdiyi bəlli olub.

Məlumata görə, dövlət başçısı avtomobillə Təbrizə gedib.

Hadisənin digər təfərrüatı hələ ki açıqlanmayıb.

Fars Xəbər Agentliyi qəzadan sonra iranlıları prezident üçün dua etməyə çağırıb.

