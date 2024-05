İranda Prezident İbrahim Rəisinin faciəvi ölümü ilə əlaqədar milli matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran KİV-i məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, İran Prezidenti İbrahim Rəisi ötən gün helikopter qəzasında həlak olub.

