Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Tacikistana səfərə dəvət olunub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata bəyanatlarla çıxış edərkən deyib.

"Onu da demək istərdim ki, mən konstruktiv dialoqumuzu davam etdirmək məqsədilə əziz dostum və qardaşım İlham Heydər oğlu Əliyevi böyük məmnuniyyətlə Tacikistana səfərə dəvət etmişəm", - Tacikistan dövlət başçısı qeyd edib.

