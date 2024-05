Ay sonu bu bürclər çətin günlər keçirəcək

Astroloqların araşdırmalarına görə, may ayının sonu bəzi bürclər üçün çətin keçəcək.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa üçün may ayı sual işarələri ilə dolu olacaq. Davamlı olaraq özünə nəyin yaxşı olub-olmadığını soruşacaq, qərarsızlıq və narahatlıq yaşayacaq. Eşq həyatında münasibətlərində güvən və sədaqət problemləri yaşaya bilərlər.

Xərçəng ayın sonunda emosional yüksəlişlər və enişlər yaşayacaq. Həssas və toxunma xasiyyətinə görə həyatında hər şeyi şəxsən qəbul edəcək və ölərini tənha hiss edəcəklər.

Əqrəb mayın sonunda bəxti gətirməyəcək bürclərdən biridir. Xüsusilə mayın son günlərində bəzi çətinliklər və maneələr yaşaya bilərlər.

