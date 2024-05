Sumqayıtda özünü və uşaqlarını zəhərlədiyi deyilən qadın hadisə barədə danışıb.

Metbuat.az bildirir ki, ana deyilən məlumatları təkzib edib.

"Özüm maqazində olmuşam. Gələndə gördüm ki, uşaqlar dərman yeyib. Hamısı pis gündədir".

Daha ətraflı "Baku TV"nin süjetində:

