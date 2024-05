Çox insanın istifadə etdiyi yaşıl çayın orqanizm üçün bir neçə faydası var.

- Yaşıl çay bədəni infeksiyalara qarşı qoruyur.

- Stressi azaltdır

- Sümük sağlamlığı üçün faydalıdır



- Xolesterolu azaltdır

- İnsult riskini sıfıra endirir

- Baş ağrılarını aradan qaldırır

- Arıqlamağa kömək edir

- Yaşıl çay immuniteti gücləndirir və antikanserogen təsir göstərir

- Güclü antioksidantlar sayəsində dəri sağlamlığını qoruyur.

