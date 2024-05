Cəlilabadda itkin düşən qız Tovuz rayonunda tapılıb.

Metbuat.az bildirir ki, Cəlilabad rayonunun Alar kənd sakini, 2006-cı il təvəllüdlü Nahidə Xəyal Qızı Zeynalovanın mayın 17-də yaşadığı evdən çıxaraq naməlum istiqamətə getməsi ilə bağlı polisə müraciət daxil olub.

Cəlilabad RPŞ-nin əməkdaşlarının keçirdikləri axtarış tədbirləri nəticəsində onun Tovuz rayonunda olduğu müəyyən edilib.

O, ailə qurmaq məqsədilə könüllü şəkildə getdiyini bildirib.

