İranın Abdanan şəhərində qaz kəmərində partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 fəhlə həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb.

Şəhər administrasiyası rəhbəri bildirib ki, qaz partlayışı nəticəsində yaşayış binası dağılıb.

