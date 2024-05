"Aygün Bəylər onu sevirdi" - Rəfiqəsi DANIŞDI

"Cananın atası uşaqlıqdan bizimlə dost olub və Aygün onu sevirdi. Ona görə Aygün onunla ailə qurdu. Bu nikahdan Canan dünyaya gəldi".

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri mərhum Əməkdar artist Aygün Bəylərin rəfiqəsi Nübüvvət Əmrahova "Xəzər axşamı" proqramına açıqlamasında deyib. O, müğənninin şəxsi həyatından danışıb:

"Bacımın arzusu o idi ki, Canana xoşbəxt yaşasın, atası yanında olsun. Atası Almaniya vətəndaşı idi. Bakıda yaşaya bilmirdi. Aygünün ürəyində keçmiş həyat yoldaşının qızı Cananın yanında ola bilməməsinin nisgili qaldı".

Qeyd edək ki, Aygün Bəylər Almaniyada yaşayan Rəsul Vilayət adlı şəxslə evli olub. Cütlüyün Canan adlı bir qız övladı var.

