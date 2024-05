Bir qrup şəxs əfv edildi - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb.



Metbuat.az verir ki, sərəncama əsasən, məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə müvəkkilinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alınır:



1. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilsinlər:



1.1. Abbasov Ceyhun Məcid oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə şəhəri Kəpəz Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 19 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.2. Abbasov Rəcəb Müstəcəb oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 10 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.3. Abbaszadə Nurmurad Əbülfət oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 8 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.4. Abdullayeva Xatirə Mahmud qızı, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 19 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.5. Abdullayeva Qızqayıt Budaq qızı, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 12 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.6. Abdurəhmanova Ellada Gülağa qızı, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qəbələ Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.7. Ağayev Yaşar Bəkir oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şirvan Şəhər Məhkəməsinin 2021-ci il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.8. Axundov Aqşin Şükür oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 7 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.9. Aslanlı Cəsarət Elçin oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 18 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.10. Ataşov Nurlan Araz oğlu, 2002-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 11 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.11. Avşar Məhəmməddavud Canmurad, 2000-ci ildə anadan olmuş, Əfqanıstan İslam Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 11 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.12. Azayev Vüsal Telman oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 24 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.13. Bağırov Rəşad Fəxrəddin oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 15 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.14. Bağırov Ümid Allahverdi oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Şahbuz Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 8 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.15. Əbilov Anar Mikayıl oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 25 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.16. Ələkbərov Məmməd Abbas oğlu, 1956-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 4 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.17. Əliyev Fazil Məhərrəm oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 17 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.18. Əşrəfov Rasim Əli oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 3 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.19. Fətəliyeva Gülüş Əlihüseyn qızı, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 2 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.20. Hacıyev İbrahimxəlil Ramiz oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 9 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.21. Hacıyev Şəmistan Pərviz oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Hərbi Məhkəməsinin 2020-ci il 16 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.22. Həbibi Mutyullah Əbdülmətin, 1996-cı ildə anadan olmuş, Əfqanıstan İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 13 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.23. Həsənov Elvin İlham oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 11 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.24. Həşimov Faiq İbrahim oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 10 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.25. Hikmətullah Əndərabi Seyfirəhman, 2000-ci ildə anadan olmuş, Əfqanıstan İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2024-cü il 21 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.26. Hüseynov Malik Nazim oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 19 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.27. İmanov Rəşad Novruzəli oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 24 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.28. İsgəndərov Camal Musa oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Hacıqabul Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 30 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.29. İsmayılov Şəmşir Məhiyəddin oğlu, 1975-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 29 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.30. Qarayev Niyazi Arif oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Suraxanı Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 20 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.31. Qasımov Mahir Seyfulla oğlu, 1967-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Zaqatala Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 7 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.32. Qədimov Ceyhun Albaba oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 13 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.33. Quliyev Əbülfət Ədalət oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 23 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.34. Magomedov Magomedgusen İbragimoviç, 1975-ci ildə anadan olmuş, Rusiya Federasiyasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 21 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.35. Məmmədov Aqşin Nadir oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağdaş Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 10 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.36. Məmmədov Həsən Abdulla oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 8 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.37. Məmmədov Rahim Raqif oğlu, 1990-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 15 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.38. Məmmədrzalı Xudaverdi Adgözəl oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İsmayıllı Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 14 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.39. Murtuzəliyev Tanrıverdi Cəbrayıl oğlu, 1959-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qəbələ Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 3 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.40. Mustafayev Ceyhun Mehman oğlu, 1982-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 17 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.41. Nadirxan Cürəbay Əbdülrauf, 2003-cü ildə anadan olmuş, Əfqanıstan İslam Respublikasının vətəndaşı, Füzuli Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 11 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.42. Namazov Çingiz Alim oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Qaradağ Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 12 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.43. Nəsirov Ramiz Əbdülhəsən oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.44. Nəzərov Xalis Ərşad oğlu, 1986-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Yevlax Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 3 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.45. Önalan Kadir, 1983-cü ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 7 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.46. Poladov Babək Vəzir oğlu, 1969-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 21 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.47. Raja Mohammad Ayaz, 2003-cü ildə anadan olmuş, Əfqanıstan İslam Respublikasının vətəndaşı, Astara Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 18 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.48. Rasulov Azər Ərzuman oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağdaş Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 28 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.49. Rəcəbli Elsevər Vüqar oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.50. Rəcəbli Urfan Müşviq oğlu, 1997-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Ağdaş Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 9 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.51. Ruslanov Teymur Elmar oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 18 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.52. Sağır Mehmet, 1989-cu ildə anadan olmuş, Türkiyə Respublikasının vətəndaşı, Balakən Rayon Məhkəməsinin 2023-cü il 8 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.53. Seydəliyev Kamil Camal oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 8 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.54. Səfərov Kamil Xəlil oğlu, 1987-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 5 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.55. Süleymanov Elxan Musa oğlu, 1968-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 27 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.56. Şahbazov Qədir Hüseynağa oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 19 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.57. Şükürov Məlik Məhəmməd oğlu, 1965-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 31 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.58. Şükürova Çiçək Famil qızı, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 16 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.59. Yolçuyev Orxan Adil oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qazax Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 27 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.60. Yusifli Yusif Məmmədismayıl oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Qəbələ Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 22 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.61. Yusifov Azər Səməndər oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 9 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.62. Yusubov Amil Kamil oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, İmişli Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 31 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



1.63. Zamanov Rahib Rəşid oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı şəhəri Xəzər Rayon Məhkəməsinin 2020-ci il 4 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir.



2. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş aşağıdakı şəxslərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək azaldılsın:



2.1. Abbasov Qabil Bəhram oğlu, 1960-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 28 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.2. Abbasov Rasim Məhəmməd oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tərtər Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 2 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.3. Abdullayev İbrahim Cəmil oğlu, 2001-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 6 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.4. Ağayev Rafiq Əliheydər oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 25 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.5. Alıyev Sabir Məzahir oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Tovuz Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 21 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.6. Ansarov İdayət Ramiz oğlu, 2001-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 21 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.7. Bayramov Babalar Əziz oğlu, 1989-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 3 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.8. Bəşirov Tural Məharət oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 21 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.9. Cabbarov Vasif Asim oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 22 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.10. Dadaşov Dadaş İlqar oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Abşeron Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 1 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.11. Eynalov Samir Həsrət oğlu, 1984-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2015-ci il 23 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.12. Əhmədov Bəxtiyar Əlifağa oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 4 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.13. Əhmədov Əli Əhməd oğlu, 1962-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2022-ci il 24 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.14. Əhmədov Feruz Novruz oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 27 iyul tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.15. Əkbərov Saleh Valeh oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 9 aprel tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.16. Əliyev Elsevər Bağman oğlu, 1995-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 18 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.17. Əliyev Elvin Ələddin oğlu, 1991-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 11 mart tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.18. Əliyev Füzuli İsmayıl oğlu, 1980-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 2021-ci il 16 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.19. Əliyev Mahir Zair oğlu, 1979-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2021-ci il 10 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.20. Əliyev Rafiq Muğan oğlu, 1974-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 4 dekabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.21. Əlövsətli Seymur Yusif oğlu, 1993-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2017-ci il 23 fevral tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.22. Əsdanov Ramil Ənvər oğlu, 1985-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin 2021-ci il 8 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.23. Həşimli Razil Rza oğlu, 1998-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 10 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.24. Həzrətov Mirzaman Əziz oğlu, 1966-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 4 sentyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.25. Hüseyinov Vüqar Güloğlan oğlu, 1977-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2018-ci il 9 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.26. Hüseynli Tural Şakir oğlu, 1996-cı ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2019-cu il 14 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.27. İsmayılov Kamil Fazil oğlu, 2003-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 19 noyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.28. İsmayılov Namiq Namiq oğlu, 1992-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 31 may tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.29. Kərimov İlqar Ramiz oğlu, 1983-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2022-ci il 23 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.30. Qasımov Murov Zahid oğlu, 1981-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 9 iyun tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.31. Qasımov Ramiz Elşən oğlu, 1999-cu ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2020-ci il 12 oktyabr tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



.32. Qədirov Kamil Famil oğlu, 1952-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2016-cı il 16 avqust tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.33. Quliyev Hikmət Ələsgər oğlu, 1955-ci ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 2021-ci il 28 yanvar tarixli hökmü ilə məhkum edilmişdir;



2.34. Manafov Ramil Arif oğlu, 1994-cü ildə anadan olmuş, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, Lənkəran Ağır



