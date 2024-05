Qadın voleybolçulardan ibarət Azərbaycan millisi Qızıl Avropa Liqasında növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Faiq Qarayevin rəhbərlik etdiyi komanda ikinci turda Rumıniyada İsveçlə qarşılaşıb. Görüş rəqibin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Yığma daha əvvəl Xorvatiyanı (3:0) məğlub edib, Slovakiya (1:3) və Rumıniya (0:3) seçmələrinə isə uduzub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.