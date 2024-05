Afət Fərmanqızı Bakıda saxlanıldı

Müğənni Afət Fərmanqızı saxlanılıb.

Metbuat.az Bakupost.az-a istinadən bildirir ki, müğənni Afət Fərmanqızı polis əməkdaşları tərəfindən bu gün Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında saxlanılaraq aidiyyatı üzrə məhkəməyə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, müğənni Afət Fərmanqızı bu gün səhər saatlarında Moskva-Bakı reysiyə Azərbaycana gəlib. Xalq artisti Flora Kərimovayla olan məhkəmə çəkişməsinə görə Afət Fərmanqızı barəsində Binəqədi rayon Məhkəməsi tərəfindən barəsində həbssiz axtarış elan olunub.

