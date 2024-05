Şabran rayon, Əmirxanlı kənd tam orta məktəbinin 6-cı sinif şagirdi Rəhim Pənah oğlu Əliyev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az unikal.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məktəb məlumat yayıb.

