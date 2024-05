Azərbaycanlı gənc Türkiyədə vəfat edib.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, 1997-ci il təvəllüdlü Turan Kənan qızı Abdullayeva bu gün səhər saatlarında İstanbulda dünyasını dəyişib.

Onun ailəli olduğu bildirilib.

Qeyd edək ki, mərhumun nəşi bu gün axşam saatlarında Azərbaycana yola salınıb.

O, doğulduğu Naxçıvanın Mahmudkənd kəndində torpağa tapşırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.