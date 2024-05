Azərbaycanlı hərbçi Ukraynada itkin düşdü

Ukrayna ordusunun azərbaycanlı hərbçisi Yüzbaşiyev Emin Əsabəli oğlu Zaporojye istiqamətində itkin düşüb.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir ki, Kirovoy-Roq Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rəmzi Rzayevin verdiyi məlumata görə, hərbçi artıq bir həftədir xidmət etdiyi Zaporojye cəbhəsində itkin düşüb.

Əslən Balakən rayonundan olan Emin Yüzbaşiyev Ukraynanın Kirovoy-Roq şəhərində doğulub boya-başa çatıb. Hazırda onun axtarışı ilə bağlı Kirovoy-Roq Azərbaycanlıları Konqresi dövlət qurumlarına ardıcıl müraciətlər edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.