Əhalinin gəlirləri artıb

“Təqdim edilmiş məlumatlara görə, 2023-cü il ərzində ölkə əhalisinin gəlirləri əvvəlki ilə nisbətən nominal ifadədə 12,8 faiz artaraq 78,1 milyard manat təşkil edib, hər nəfərə düşən illik gəlir orta hesabla 7687 manata çatıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri Tahir Mirkişili parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında “2023-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.

Komitə sədri bildirib ki, aparılan müzakirələr və təhlillər 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin icrasının qarşıya qoyulan hədəflərə nail olunduğunu deməyə imkan verir: “Eyni zamanda, təqdim olunmuş sənədləri müzakirə edərkən bu qənaətə gəlirik ki, büdcə gəlir və xərclərinin daha dəqiq planlaşdırılması və daha effektiv icrası üçün mövcud qanunvericilik bazasının təkmilləşməsinə və ya yeni, daha çevik büdcə alətlərinin yaradılmasına, maliyyə intizamının daha da gücləndirilməsinə, büdcə təşkilatlarının planlaşdırma və hesabatlılıq davranışlarının təkmilləşdirilməsinə və bu məqsədlərə xidmət edən texniki həllərin tətbiqinə ehtiyac var. Xüsusilə də, büdcə xərclərinin icrasının səmərililik və nəticəlilik əsasında qiymətləndirilməsi, gəlirlərinin isə potensiala daha yaxın planlaşdırılması üçün daha çevik və yeni yanaşmalara ehtiyac var. Dövlət büdcəsinin icrası prossesində müşahidə olunan faktlar bu qənaəti daha da gücləndirir”.

Sədrlik etdiyim komitə hesab edir ki, 2023-cü il üçün dövlət büdcəsinin icrası Prezident İlham Əliyevin müəyyən etdiyi əsas dövlət və sosial vəzifələrin həyata keçirilməsi, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və quruculuq işlərinin icrası, əhalinin sosial müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılması, ölkədə makroiqtisadi sabitliyin qorunması, iqtisadi subyektlərin dəstəklənməsi, müdafiə və təhükəsizlik tədbirlərinin görülməsi üçün lazımi maliyyə təminatı yaradıb və öz müsbət rolunu oynayıb: “Qanun layihəsinə komitənin rəyi müsbətdir. Bunları nəzərə alaraq, dövlət başçısının təqdim etdiyi “2023-cü il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanun layihəsini dəstəkləməyinizi xahiş edirəm”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.