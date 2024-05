Baqrat Qalstanyan tərəfdarlarına Ermənistan XİN binasına hücum etmək göstərişi verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni Telegram kanalları məlumat yayıb.

Vəziyyətin gərgin olduğu bildirilir, polis etirazçıların qarşısını almağa çalışır. Etirazçılarla polis arasında toqquşma yaşanır.



