"Whatsapp" qruplarında yenilik - Bu mümkün olacaq

Dünyada ən çox istifadə edilən mesajlaşma proqramı olan "Whatsapp" yeni funksiyanı təqdim etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az "WaBetaInfo" portalına istinadən xəbər verir ki, yeni funksiya qruplarla bağlıdır.



Yeni özəllik bir növ zəngli saata bənzəyir. Belə ki, özəllik sayəsində qrup administratorları gələcək önəmli hadisələr üçün bildirişlər yarada biləcəklər. Hadisədən 30 dəqiqə, 2 saat və ya 1 gün öncə qrup üzvlərinə xatırlatma bildirişi göndəriləcək. Eyni zamanda, bildirişə məkan əlavə etmək də mümkün olacaq.



Yeni funksiyanın növbəti yenilənmələrdə aktivləşdiriləcəyi gözlənilir.



