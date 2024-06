Kriştiano Ronaldonun forma geyindiyi "Əl-Nəsr" Kral Kubokunun finalında "Əl-Hilal"a məğlub olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, əsas vaxtı 1:1 bitən oyunun penaltilər seriyasında "Əl-Hilal" güclü olub və kuboka sahib çıxıb.

Oyunun final fitindən sonra Ronaldo göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Komanda yoldaşları ona təsəlli veriblər.

