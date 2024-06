Vüsalə Əlizadə aparıcısı olduğu verilişdə kövrəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "İncə səhər"in növbəti buraxılışı 1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunub.

Bu münasibətlə verilişdə Vüsalənin qızı Dilək "Valideynimə" adlı məktub səsləndirib. Aparıcı onun sözlərindən sonra göz yaşlarını saxlaya bilməyib və ağlayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.