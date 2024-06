Yaponiyanın İsikava departamentində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin meteorologiya xidməti məlumat verib.

Baş verən təkanlar 5,9 bal gücündə qeydə alınıb.

İtki və tələfat barədə məlumat yoxdur.

