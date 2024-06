Çempionlar Liqasındakı qalibiyyəti qeyd edən "Real Madrid" futbolçuları azarkeşlərlə maraqlı anlar yaşayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, madridlilərin baş məşqçisi Karlo Ançelotti türk ulduz Arda Güləri bu sözlərlə təqdim edərək ona söz verib:

“Sizi çox xüsusi biri ilə tanışdıracam, Arda gəl...”.



Bundan sonra mikrofonu götürən Arda azarkeşləri salamlayıb: “Biz bir ailəyik. Hər şey üçün təşəkkür edirik”.

Həmin görüntürləri təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.