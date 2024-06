Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarına əsasən 2023-cü il ərzində 13,2 min nəfərdə qızılcaya yoluxma halı qeydə alınıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ötən il 94,1 min uşağa 1-ci doza, 117.9 min uşağa isə 2-ci doza QPM (qızılcaya, məxmərəyə, epidemik parotite qarşı) peyvəndi vurulub.

