"Real Madrid" rəsmi saytında fransalı hücumçu Kilian Mbappe ilə müqavilə imzaladığını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun komanda ilə razılaşması 2029-cu ilə qədərdir.

Xatırladaq ki, 25 yaşlı hücumçu 2018-ci ilin yayında "Monako"dan PSJ-yə keçmişdi. Bu müddət ərzində o, bütün turnirlərdə 306 matçda iştirak edib, 255 qol vurub, 108 məhsuldar ötürmə edib.

