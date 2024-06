Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iyunun 4-də Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sənaye və qabaqcıl texnologiyalar naziri Sultan Əhməd Əl-Cabiri qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı Prezidentin Mətbuat Xidməti yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.