Xəbər verdiyimi kimi, Lənkəranda yeni doğulan körpə ölüb.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, körpə tanınmış meyxanaçı Oruc Bayramsəsin (Oruc Lənkəranlı) övladı olub.

Körpənin ölümü ilə bağlı araşdırma aparılır.

