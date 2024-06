Tanınmış teleparıcı Ceyhun Səfər AzTV-də işə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, teleaparıcı bu gün efirə çıxıb. O "AzTV Xəbər" proqramını təqdim edib. Aparıcı özü bununla bağlı hələlik sosial media hesabında paylaşım etməsə də, həmkarları onu təbrik ediblər. Qeyd edək ki, Ceyhun Səfər bundan əvvəl "Space" telekanalında çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.