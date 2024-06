Sloveniya Fələstini müstəqil və suveren dövlət kimi rəsmən tanıyıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sloveniya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir.

“4 iyun 2024-cü ildə Sloveniya müstəqil və suveren Fələstin Dövlətini rəsmən tanıdı”, - nazirliyin “X” hesabında qeyd edilib.

